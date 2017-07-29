Парфёнов: «Тосно» будет сражаться в каждой игре, в том числе и против «Зенита»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов заявил, что разговоры о «помощи» «Зениту» в предстоящем матче 3-го тура российской Премьер-Лиги не имеют под собой оснований.
«Даже переубеждать никого не хочется. Это полнейший бред! Речь идёт о двух независимых командах, никакого отношения друг к другу не имеющих. Мы – маленький, но гордый клуб. И будем стоять за себя и сражаться в каждой игре без исключения. В том числе и против „Зенита“. На поле может что-то не получаться, но в наших самоотдаче и желании даже не сомневайтесь.
По такой логике „Спартаку“, например, должны помогать „Локомотив“ или „Динамо“. Но этого же не происходит никогда. И не хочется развивать тему. Людям просто скучно, поэтому и начинаются такие разговоры», — заявил наставник дебютанта РФПЛ в интервью изданию «Спорт-экспресс».
Матч между «Тосно» и «Зенитом» состоится на стадионе «Петровский» 30 июля.