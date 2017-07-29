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Изобретатель спрея пытается приостановить использование его разработки в футболе

29 июля 2017, суббота. 09:50. Футбол

Изобретатель исчезающего спрея бразильский бизнесмен Гейне Аллеманье просит у ФИФА € 30 млн за использование его запатентованной разработки арбитрами во время футбольных матчей, сообщает GloboEsporte. По словам бизнесмена, организация игнорирует его требования, в связи с чем он обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой приостановить использование спрея.

«В ФИФА ничего не говорят. Моё обращение очевидно, ведь существует патент. ФИФА делает вид, что это не относится к организации, а грабёж продолжается. Они делают вид, что не знают обо мне. Я не ищу признания, поскольку все уже знают, что я являюсь изобретателем спрея. Я хочу уважения от ФИФА. Я не пытаюсь отобрать у ФИФА € 30 млн, а лишь хочу справедливости», — сказал Аллеманье.

Аллеманье разработал спрей под названием «Spuny» в 2000 году. Впервые спрей использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. «Spuny» был запатентован его изобретателем 29 октября 2002 года. Кубок Америки 2011 года стал первым турниром для сборных команд, на котором использовался спрей, а в 2013 году он был задействован и в клубном чемпионате мира в Марокко. В 2014 году самая передовая на тот момент коммерческая версия спрея «9-15» была применена и на чемпионате мира в Бразилии.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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