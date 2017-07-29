Бартомеу: «Барса» потратит на усиление деньги, которые выручит с продажи Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего команды Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Каждый год мы стремимся иметь конкурентноспособную команду, которая была бы в состоянии добиться многого. В некоторые сезоны это удаётся, в некоторые – нет. Но всегда стремимся к лучшему. Мы хотим, чтобы Неймар остался, но существует сумма отступных. Если он захочет уйти, за него заплатят и он уйдёт. Общался ли я уже с Неймаром? Мы не говорили. Когда вернёмся в Испанию, сядем с ним и пообщаемся. Любые деньги, которые выручим с его трансфера, потратим на усиление команды.
Чтобы осуществить трансфер Неймара, за него необходимо выплатить полную сумму до каждой песеты от суммы отступных в его контракте. В УЕФА существует правило финансового фэйр-плей, и если какой-то клуб его нарушит, то попадёт под санкции. «Барселона» является первым или вторым в мире клубом по части доходов — € 800 млн с год. Это позволяет клубу развиваться.
Слухи о том, что Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» придёт на смену Неймара? Коутиньо является отличным игроком, но мы не можем ничего говорить по этому поводу. В этой ситуации нужно быть осторожным», — заявил президент «Барселоны», слова которого приводит AS.