Каррера: Нойштедтер — уже игрок «Спартака»? Хорошо, я рад

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансферные слухи относительно возможных приобретений защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и полузащитника «Челси» Марио Пашалича, а также сообщил о спросе на защитника команды Сердара Таски со стороны других клубов.
«Таски тренируется отдельно из-за проблемы со стопой — завтра посмотрим на его состояние.
Говорят, что он договорился с «Трабзонспором»? Пока это слухи, ведь он находится здесь. Спросите у руководства клуба. Я лишь знаю, что на него есть спрос.
Что касается того, решился ли вопрос с переходом Пашалича, то пока он игрок «Челси», поэтому я буду говорить о нём, когда он приедет сюда», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Турецкие медиа сообщили, что Нойштедтер — уже игрок «Спартака»? Хорошо, я рад», — сказал тренер красно-белых, рассмеявшись.