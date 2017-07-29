Гончаренко: падение темпа ЦСКА можно понять — в Афинах было непросто плюс жара

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0).
«Первый тайм очень хорошо провели. Много качественных атак провели, достаточно высоко играли. Второй провели менее активно, но нас можно понять: в Афинах был непростой матч с АЕК плюс жара.
В первом тайме я подозвал к скамейке Чалова и указал на лавку? Он должен был по-другому открываться в нескольких моментах.
Что касается перемены мест Игнашевичем и Березуцким по ходу игры, то, когда возвращались со стандартных положений, должны были занимать ближние зоны. По началу атаки тоже есть варианты», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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