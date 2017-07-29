Пономарёв: пенальти на Дзагоеве не было

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от матча третьего тура РФПЛ между «армейцами» и «СКА-Хабаровск» (2:0).
«У меня положительные эмоции от игры ЦСКА. Всё вовремя делали, это самое главное в футболе. Вовремя отдавали, вовремя открывались. Больше в футболе ничего не надо. Так что молодцы, ребята. Легко играли, хотя соперник неслабый был.
Уверен, хабаровчане ещё дадут бой всем в лиге. Они скоро наберут первые очки, очень интересная команда. Сегодня для «армейцев» всё сложилось удачно. Первый мяч соперник сам себе «привёз», второй мяч — с пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Но, конечно, ЦСКА провёл игру на хорошем уровне с точки зрения и тактики, и техники. Даже лучшего не могу выделить. Все — молодцы», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Видео второго гола можно посмотреть в «Твиттере».