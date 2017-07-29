ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в Москве

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Хозяева поля быстро вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Александра Головина с передачи Понтуса Вернблума пяткой уже на четвёртой минуте. ЦСКА смог закрепить своё преимущество ещё до перерыва. На 37-й минут Бибрас Натхо реализовал удар с пенальти. Во второй половине встречи команды голов не забили.
ЦСКА одержал свою вторую победу в сезоне, записав в актив шестое очко. «СКА-Хабаровск» пока так и не пополнил свою копилку очками, потерпев третье поражение подряд.
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