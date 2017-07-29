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ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в Москве

29 июля 2017, суббота. 16:52. Футбол

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Хозяева поля быстро вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Александра Головина с передачи Понтуса Вернблума пяткой уже на четвёртой минуте. ЦСКА смог закрепить своё преимущество ещё до перерыва. На 37-й минут Бибрас Натхо реализовал удар с пенальти. Во второй половине встречи команды голов не забили.

ЦСКА одержал свою вторую победу в сезоне, записав в актив шестое очко. «СКА-Хабаровск» пока так и не пополнил свою копилку очками, потерпев третье поражение подряд.

Посмотреть голы можно в «Твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
29 июля 2017, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 – Головин – 4, 2:0 – Натхо – 37 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
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