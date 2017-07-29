Бердыев объяснил, почему Канунников не попал в заявку на матч с «Арсеналом» Т

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, почему нападающий казанцев Максим Канунников не попал в заявку на матч третьего тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Получил травму, не смогли подвести его к игре», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Ранее СМИ сообщали, что Канунников может перейти в «Спартак».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РФПЛ «Рубин» — «Арсенал» (Тула). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.