«Ахмат» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РФПЛ «Ахмат» — «Динамо». Игра состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Сампайо, Уциев, Родолфо, Иванов, Мохаммади, Раванелли, Садаев, Лео.
«Динамо» (Москва): Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, С.Терехов, Ионов, Сапета, Соснин, Ташаев, Панченко, Луценко.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РФПЛ «Ахмат» — «Динамо».