В матче «Ахмат» — «Динамо» провели первый за два сезона допинг-контроль в РФПЛ

По информации «Чемпионата», после завершения матча третьего тура Российской футбольной Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо» (2:0) в Грозном состоялся забор проб допинг-офицерами шведской компании IDTM, работающими по заказу РУСАДА. На допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.
Эта допинг-проверка стала первой в РФПЛ за два последних сезона. Как уже писал «Чемпионат» ранее, в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.
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Никаких проб на Суперкубке, контроль местонахождения, образовательные семинары в клубах – что будет с допингом в российском футболе дальше.