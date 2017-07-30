Хавбек «Сандерленда» Гибсон в нетрезвом состоянии назвал свой клуб дерьмом

Полузащитник «Сандерленда» Даррон Гибсон после поражения от «Селтика» (0:5) в товарищеском матче пообщался с болельщиками своей команды, находясь в нетрезвом состоянии. Футболист, используя нецензурную лексику, раскритиковал клуб и своих партнёров по команде, которая по итогам минувшего сезона вылетела в Чемпионшип.
«Мы чёртово дерьмо. Беспокоюсь ли я по поводу того, что мы дерьмо? Конечно. Я не хотел бы беспокоиться, но мы дерьмо. В клубе много людей, которым плевать. Например, Ламин Коне. Джермейн Ленс? Тоже. Вахби Хазри? Тоже. Что касается меня? Да, возможно, я сейчас здесь пьяный, но я всё ещё хочу играть за «Сандерленд», а остальные нет», — сказал Гибсон.
Видео с общением Гибсона с болельщиками быстро стало популярным в социальных сетях и было опубликовано многими британскими СМИ. Посмотреть видео можно в «Твиттере».