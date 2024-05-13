Гильерме, Худяков, Магкеев и Дзюба точно покинут «Локомотив» летом

Голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, а также защитник Станислав Магкеев и нападающий Артём Дзюба покинут московский «Локомотив» по завершении текущего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гильерме 38 лет, за «Локомотив» бразильский вратарь с российским паспортом выступает с 2007-го. В нынешнем сезоне Маринато провёл пять матчей (все — в Фонбет Кубке России), дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

20-летний Худяков является воспитанником футбольного клуба «Локомотив», за основную команду вратарь играет с 2020 года. В нынешнем сезоне Даниил не выходил на поле в составе первой команды железнодорожников.

24-летний Станислав Магкеев оказался в системе московского «Локомотива» в 2014 году. В нынешнем сезоне футболист также ни разу не появился на поле.

Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.