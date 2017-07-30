Мещеряков: на существенное понижение зарплаты «Локомотив» Дзюбу возьмёт!

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков с иронией прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба может оказаться в стане «железнодорожников» на правах аренды.
«Переговоры с Дзюбой? Я сегодня это прочитал в прессе: «Он согласен перейти на существенное понижение зарплаты». На существенное понижение мы его возьмём! В каждой шутке есть доля шутки. Не знаю, честно говоря, я об этом ничего не слышал. Подойдёт ли он «Локомотиву»? Нам и Роналду подойдёт, и Месси. Качество игрока определяется совокупностью вещей: как минимум желанием играть и доказывать, что ты настоящий футболист. И, конечно, тут важную роль играет финансовый вопрос.
Новосельцев? Вы же знаете мою позицию – до тех пор пока трансфер не совершился, я ничего не хочу говорить. Это неправильно, так как мешает сделке и всех нервирует.
Трансферное окно ещё не закончилось. Кроме того, есть молодые нападающие, которым мы можем дать шанс. В атаке может играть и Антон Миранчук. Всё должно быть постепенно. С одной стороны, игрок должен заслужить место в составе, с другой – мы видим, что уже ребята потихоньку подтягиваются к основе. Лысов, например. Думаю, что скоро увидим на поле и Галаджана, и других игроков, которые вернутся", — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.