Рыбусь: приятно, что «Ахмат» делает успехи, тоже выигрывает

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь после победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ (1:0) порадовался за свой бывший клуб «Ахмат», который тоже набрал 9 очков в трёх турах.
«Приятно, что бывшая команда делает успехи, тоже выигрывает. Скоро придётся встретиться и против них играть. Но сейчас я игрок «Локомотива» и настроен играть только за него.
Не ожидал, что так быстро вернусь в российский чемпионат. Приятно сюда вернуться. Во Франции потерял место в составе в конце сезона, нужно было что-то менять. Поэтому решил перейти в «Локомотив», чему очень рад», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Рыбусь: Сёмин – нежёсткий, но очень умный тренер. Видно, что он хороший человек