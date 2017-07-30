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Рыбусь: Сёмин – нежёсткий, но очень умный тренер. Видно, что он хороший человек

30 июля 2017, воскресенье. 20:39. Футбол

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 3-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Тяжёлый матч, бились до конца. Во втором тайме прибавили и забили гол. Видно, что сыграли агрессивно, бежали вперёд и создали много моментов. Мы верили до конца в хороший результат – это самое главное в футболе. Пока игра идёт, нужно забивать до последних минут. Что мы и сделали сегодня, до конца верили в хороший результат. Первые 15 минут было тяжело, нужно было разбежаться и включиться в игру. Пока физически я не готов на сто процентов. Буду набирать, надеюсь, что следующая игра уже будет получше.

Мне доводилось закрывать всю левую бровку, несколько игр провёл при такой схеме, поэтому это для меня не ново. Последнее время я играл крайнего защитника. Для меня не проблема перестраиваться. Сегодня больше действовали через правый фланг, забили гол, у соперника была именно правая сторона открыта. Поэтому искали там свободные зоны.

Юрий Сёмин – нежёсткий тренер, видно, что хороший человек. Потренировался пару дней, сразу могу сказать, что он очень умный тренер, есть большой опыт», — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сёмин: доволен всеми, кто выходил на поле. «Локомотив» выиграл, и это главное
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ФК Локомотив Мацей Рыбусь Юрий Сёмин
Новости. Футбол
30 июля 2017, воскресенье
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