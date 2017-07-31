«Верона» интересуется защитником «Арсенала» Дженкинсоном

Итальянская «Верона» претендует на защитника лондонского «Арсенала» Карла Дженкинсона, сообщает Corriere dello Sport. Также интерес к 25-летнему футболисту проявляют немецкие клубы.
В сезонах-2014/15 и 2015/16 Дженкинсон выступал в аренде за «Вест Хэм Юнайтед». Минувший сезон он провёл в составе «Арсенала», но принял участие лишь в одном матче АПЛ.
Карл является воспитанником академии «Чарльтона». В 2009 году подписал свой первый профессиональный контракт с лондонским клубом. Летом 2011 года на правах свободного агента перешёл в «Арсенал».
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