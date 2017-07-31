В Москве простились с Валерием Масловым

В зале прощаний Троекуровского кладбища в Москве состоялось прощание с чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны Валерием Масловым.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков, на прощании присутствовали руководство, тренеры и футболисты московского «Динамо». Также присутствовали Юрий Сёмин, Николай Толстых, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, Дмитрий Хохлов, Роман Орещук и другие.
Легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России скончался 27 июля на 78-м году жизни после болезни.
Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом – восьмикратный чемпион мира и десятикратный чемпион СССР. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта. При этом Маслов и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой.
В составе «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч и забил 54 гола.