А. Кержаков призвал болельщиков прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков призвал болельщиков прийти пораньше на домашний матч петербургского клуба со «Спартаком». Встреча состоится 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург». За час до начала матча 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» начнётся церемония проводов Кержакова.
«Дорогие друзья! 6 августа я приглашаю вас всех на стадион „Санкт-Петербург“. Я хочу поблагодарить за вашу поддержку, за вашу преданность и за то, что вы всегда были рядом. В воскресенье начало в 19:00, я очень жду вас на трибунах. Пожалуйста, не опаздывайте, а лучше приходите пораньше», — сказал Кержаков в интервью клубному телевидению.
В середине июля 34-летний Кержаков завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд академии «Зенита».
Кержаков, воспитанник сине-бело-голубых и петербургского футбола, дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провёл 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.
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