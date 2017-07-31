Л. Кингстон: не мог спать две недели, когда получил $ 1 млн наличными в России

Бывший игрок сборной Ганы Лари Кингстон вспомнил об истории с полученными премиальными за подписание контракта с самарским клубом «Крылья Советов», в составе которого он выступал с 2004 по 2005 год. Ганский футболист в России также поиграл за «Терек» и «Локомотив».
«Не мог спать две недели после того, как получил $ 1 млн за подписание контракта с российским клубом. Они принесли эти деньги наличными. Я попросил перевести средства на счёт, однако мне в этом отказали. В следующие две недели я ни с кем не разговаривал и всякий раз перепрятывал деньги, возвращаясь с тренировок в отель», — цитирует Кингстона Graphic.com.gh со ссылкой на GHOne TV.
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