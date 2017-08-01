Широков: «Зенит» — априори претендент на золото, потому что это «Зенит»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, который продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата», прокомментировал домашнюю победу «Спартака» над «Краснодаром» (2:0) в 3-м туре РФПЛ, а также оценил шансы клубов на чемпионский титул.
«Спартак» выиграл первый домашний матч, что и должен был сделать, несмотря на то что соперник был непростым. Разбирая игру с «Краснодаром», все отталкиваются от второго тайма. Но ведь был и первый, в котором была абсолютно равная игра. «Краснодар» до перерыва имел не меньше шансов, чем «Спартак». И забей гости первыми, ещё не ясно, как повернулась бы игра. «Спартак» реализовал свои возможности, а «Краснодар» — нет. Поэтому «Спартак» во втором тайме получил преимущество. Он умеет и любит играть на контратаках, что во втором тайме и продемонстрировал.
«Зенит» — априори претендент на золото, потому что это «Зенит». «Ахмат» в предыдущие годы неплохо выступал, но с приходом Олега Кононова, надеюсь, станет ещё большей силой. Что он и доказывает началом чемпионата. «Ахмат» старается играть так же, как «Краснодар» во времена Кононова. Футболистов, которые могут исповедовать этот футбол, там хватает. «Локомотив» тоже имеет свои козыри. Хотя, возможно, в его ударном старте присутствует элемент удачи. В любом случае глупо после трёх туров судить о том, кто претендент на чемпионство. Через три тура всё может перевернуться с ног на голову», — отметил Широков.