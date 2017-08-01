Са, которым интересуется «Локомотив», рассказал о своём будущем

Нападающий «Стандарта» Орланду Са прокомментировал информацию о возможном уходе из команды. Накануне стало известно, что в услугах португальского футболиста заинтересован «Локомотив».
«Посмотрим, что произойдёт в конце трансферного окна. Если я останусь, то буду делать всё для успеха команды. И если мои голы помогут, я буду счастлив», — цитирует Са 7sur7.be.
Отмечается, что «железнодорожники» уже согласовали условия сделки с 29-летним футболистом, и теперь для осуществления трансфера «Локомотиву» необходимо лишь договориться с бельгийской командой.
В прошлом сезоне Са провёл в чемпионате Бельгии 21 матч (17 — в основном составе), в которых отметился 14 голами. Ранее форвард выступал за клубы «Брага», «Мария да Фонти», «Порту», «Насьонал», «Фулхэм, АЕЛ, «Легию», «Рединг» и «Маккаби» (Тель-Авив).