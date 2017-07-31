Нападающий «Стандарда» Са близок к переходу в «Локомотив»

Нападающий «Стандарда» Орланду Са может продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Как сообщает Tuttomercatoweb, португальский игрок близок к переходу в московский «Локомотив».
Отмечается, что «железнодорожники» уже согласовали условия сделки с 29-летним футболистом, и теперь для осуществления трансфера «Локомотиву» необходимо договориться с бельгийской командой.
В прошлом сезоне Са провёл в чемпионате Бельгии 21 матч (17 — в основном составе), в которых отметился 14 голами. Ранее форвард выступал за клубы «Брага», «Мария да Фонти», «Порту», «Насьонал», «Фулхэм, АЕЛ, „Легию“, „Рединг“ и „Маккаби“ (Тель-Авив).