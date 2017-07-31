Французская бригада арбитров рассудит ЦСКА и АЕК

Названа бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК. Первая встреча, которая проходила в Афинах, осталась за «армейцами» (2:0).
Ответный поединок доверено обслуживать французской бригаде арбитров во главе с Бенуа Мийо. Помогать ему будут соотечественники Жульен Паселли и Стефан Лузи. Четвёртый рефери – Стефан Жошем.
Матч ЦСКА – АЕК состоится 2 августа в Москве, на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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