175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Брондбю» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Чорлу в «Рому»

1 августа 2017, вторник. 21:05 Футбол

Датский клуб «Брондбю» на своём официальном сайте объявил о соглашении с «Ромой» по поводу перехода в римский клуб полузащитника Резана Чорлу.

«Естественно, было трудно прощаться с „Брондбю“, потому что я играл здесь с четырёх лет. Но было трудно ответить «нет» на предложение «Ромы», – заявил футболист, которому на следующей неделе исполнится 20 лет.

Финансовые условия трансфера молодого датчанина не разглашаются.

В составе «Брондбю» Чорлу провёл 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один голевой пас.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Брондбю Рома Трансферы Фото
Новости. Футбол
1 августа 2017, вторник
21:59 «Карабах» выиграл у «Шерифа» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
21:42 Бэйл досрочно покинул тренировку «Реала» из-за проблем с лодыжкой
21:33 Тренер «Сандецьи» раскритиковал решение пригласить на просмотр Фредди Аду
21:29 Агент: Пашалич продлит договор с «Челси» и перейдёт в «Спартак» на правах аренды
21:19 Побегалов установил рекорд по количеству матчей в качестве наставника «Шинника»
21:17 ЦСКА — «Спартак»: минимальная стоимость билетов составляет 1000 рублей
21:10 Четырём фанатам на полгода запретили посещать матчи после игры «Тосно» — «Зенит»
21:05 «Брондбю» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Чорлу в «Рому»
20:42 Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018
20:42 Будогосский: указаний судьям относительно количества карточек никто не давал
20:39 «Атлетико» одержал волевую победу над «Наполи» в полуфинале «Ауди Кап»
20:25 Неймар чуть не подрался с фанатами в Барселоне
20:19 Глава «ПСЖ»: сейчас Неймар является игроком «Барселоны», мы уважаем контракты
20:13 На тренировке «Боруссии» произошла стычка между Дембеле и Бюрки
20:10 Кабальеро: «Челси» будет тяжело в начале сезона
20:03 Зырянов и Аршавин призвали фанатов прийти пораньше на матч «Зенит» — «Спартак»
19:56 Тренер «Спартака-2» Гунько пожелал скорейшего выздоровления К. Погребняку
19:51 Нападающий «Балтики» Кирилл Погребняк получил перелом ноги
19:38 Чигринский: ЦСКА в первом матче не переиграл АЕК вчистую
19:26 Неймар сегодня вечером вернётся в Барселону и завтра проведёт тренировку
19:24 Тренер АЕК: чтобы противостоять ЦСКА, нам нужно чаще быть с мячом
19:22 Маммана: мне уже рассказали, какой матч «Зенит» ожидает в воскресенье
19:02 «Балтика» в гостях обыграла «Спартак-2»
18:53 Президент Crocus Group: поле в Калининграде будет не хуже, чем в Манчестере
18:50 «Сандерленд» на £ 60 тыс. оштрафует Гибсона, назвавшего клуб дерьмом
18:42 Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак»
18:38 Мутко: строительство стадиона в Калининграде осуществляется в срок
18:24 Слуцкий рассказал, будет ли качаться на тренерской скамейке в матчах «Халла»
18:21 «Наполи» может отказаться от борьбы за Зинченко
18:13 «Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Тосно»
18:11 Бекхэм испортил своим фанатам из Великобритании просмотр «Игры престолов»
17:57 Федецкий подписал двухлетний контракт с «Карпатами»
17:57 Каррера и Черчесов посетили матч «Спартак-2» — «Балтика»
17:51 Агент: в ЦСКА Слуцкий был для меня как сфинкс, который качается на скамейке
17:43 Футболисты «Монпелье» сыграют в футболках с именем умершего президента клуба
17:30 Форвард «Локомотива» Ари показал своё колено после операции
17:19 Аленичев: я стал реалистом, хочется решать конкретные задачи здесь и сейчас
17:16 Алексис Санчес приступил к тренировкам с «Арсеналом»
17:11 Два игрока «Бней Иегуда» потерялись в Стамбуле по пути на матч с «Зенитом»
16:59 «Манчестер Сити» отдал полузащитника Дугласа Луиса в аренду «Жироне»
16:54 Бывший защитник «Рубина» Котуньо перешёл в «Овьедо»
16:49 Роналду прервал отпуск и приступил к тренировкам на базе «Реала»
16:38 Все игроки ЦСКА, кроме полузащитника Макарова, готовятся к матчу с АЕК
16:28 «Милан» продал около 60 тыс. билетов на ответный матч ЛЕ с «Университатей»
16:15 Матч «Зенит» — «Спартак» будет комментировать Казанский
Все новости RSS
Партнерский контент