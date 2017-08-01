«Брондбю» объявил о переходе 19-летнего полузащитника Чорлу в «Рому»

Датский клуб «Брондбю» на своём официальном сайте объявил о соглашении с «Ромой» по поводу перехода в римский клуб полузащитника Резана Чорлу.
«Естественно, было трудно прощаться с „Брондбю“, потому что я играл здесь с четырёх лет. Но было трудно ответить «нет» на предложение «Ромы», – заявил футболист, которому на следующей неделе исполнится 20 лет.
Финансовые условия трансфера молодого датчанина не разглашаются.
В составе «Брондбю» Чорлу провёл 11 матчей, в которых забил один гол и сделал один голевой пас.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».