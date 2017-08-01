В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар

Состав «Зенита» может пополнить ещё один аргентинский футболист. По информации infobae.com, в ближайшее время в петербургский клуб может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар. Сумма трансфера оценивается в $ 10 млн, из которых $ 7,5 млн достанутся его нынешнему клубу.
В активе 20-летнего полузащитника 45 матчей за «Эстудиантес». Аскасибар выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио и за национальную команду U20.
В «Зенит» перешли трое аргентинцев — Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. Также ожидается переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.
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