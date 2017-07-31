Фурсенко объяснил, почему «Зенит» сделал упор на аргентинский рынок

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко объяснил, почему в трансферной политике петербургского клуба этим летом упор был сделан на аргентинский рынок.
«Они очень хорошо адаптируются к нашим условиям. Да и Манчини хорошо знает аргентинский рынок. В «Манчестер Сити» было много аргентинцев», — заявил Фурсенко, слова которого приводит «Спорт день за днём».
В «Зенит» перешли двое аргентинцев — Леандро Паредес и Себастьян Дриусси. Ожидается, что скоро к команде присоединятся Эмилиано Ригони и Эмануэль Маммана.
Манчини подтвердил, что в «Зенит» должен перейти защитник «Лиона» Маммана