«Барселона» может приобрести Усмана Дембеле в случае ухода Неймара в «ПСЖ»

Руководство «Барселоны» нашло замену Неймару. В случае перехода бразильского футболиста в «ПСЖ» каталонцы попробуют приобрести Усмана Дембеле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии». Об этом говорится на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, 20-летний Дембеле является приоритетной целью.
Усман Дембеле перешёл в дортмундскую «Боруссию» летом 2016 года из «Ренна» и с тех пор принял участие в 49 матчах, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Контракт француза со «шмелями» действует до лета 2021 года. Оценивается Дембеле в € 33 млн.
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