LFP заморозила трансфер Неймара в «ПСЖ»

Трансфер нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» может не состояться из-за жёсткой позиции профессиональной футбольной лиги Испании (LFP), сообщает Sport.es со ссылкой на главу организации Хавьера Тебаса и источники в испанском клубе.
Руководство лиги решило заблокировать возможность активации пункта в контракте бразильца, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн, из-за споров между сине-гранатовыми и отцом футболиста. Отец Неймара должен был получить гонорар в размере около € 26 млн от «Барселоны» в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. Однако в каталонском клубе не хотят платить всю сумму, если игрок не отработает договор до конца. Если нападающий останется, то все деньги будут переведены на счёт его отца, а в противном случае сторонам, вероятно, придётся судиться.
Кроме того, Тебас не понимает, каким образом «ПСЖ» может заплатить € 222 млн за Неймара и не нарушить правила финансового фэйр-плей. В настоящее время трансфер форварда заморожен.