Агент Неймара разместил фотографию Эйфелевой башни в Париже

Вагнер Рибейро, агент нападающего «Барселоны» Неймара, разместил в социальной сети фотографию Эйфелевой башни в Париже. Данный факт косвенно подтверждает то, что его клиент близок к переходу в «ПСЖ».
Сегодня стало известно, что Неймар пропустил тренировку своей команды. Сделал это футболист с разрешения главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. По некоторым данным, 25-летний игрок пройдёт медосмотр в «ПСЖ» 3 августа или 4-го утром, после чего будет официально представлен как футболист французского клуба.
В случае перехода в «ПСЖ» Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет командой. По условиям соглашения, бразилец станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре и заработает € 300 млн за пять лет (по € 60 млн в год).
Ранее стало известно, что руководство профессиональной футбольной лиги Испании решило заблокировать возможность активации пункта в контракте форварда, позволяющего ему перейти в другой клуб за € 222 млн.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».