Лука Модрич поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2023/2024

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к болельщикам перед финалом Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд).

Встреча между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Большое спасибо за вашу поддержку в течение всего года в ключевые моменты Ла Лиги и Ла Лиги Чемпионов. У нас остался последний рывок в Лондоне. Все, кого там не может быть, мы будем держать вас в голове и сделаем всё возможное на поле, чтобы вы были счастливы», — приводит слова Модрича AS.

На своём пути «Реал» прошёл «Лейпциг» (2:1), «Манчестер Сити» (4:4, 4:3 пен.) и «Баварию» (4:3).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» со счётом 1:0.

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