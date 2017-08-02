«Рубин» оштрафован за неправильно работавшее табло на игре с «Арсеналом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какое решение принято на очередном заседании комитета по итогам встречи 3-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Арсеналом» (2:1).
«По матчу «Рубин» — «Арсенал»: с 1-й по 17-ю минуту матча на табло не отображался логотип чемпионата, счёт матча, а также весь первый тайм не работал таймер времени. Мы приняли решение оштрафовать «Рубин» на 10 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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