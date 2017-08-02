«Краснодар» интересуется 27-летним форвардом «Штурма» Аларом

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Штурма» из Граца Дени Алару. 27-летний футболист входит в шорт-лист трансферов российского клуба, информирует Kronen Zeitung. Другие подробности возможного перехода неизвестны.
Контракт Алара со «Штурмом» рассчитан до лета 2019 года. Форвард оценивается в € 2 млн. В минувшем сезоне Алар провёл 34 матча в чемпионате Австрии и забил 16 голов, финишировав вторым в гонке бомбардиров. В нынешнем сезоне на счету футболиста 2 матча в национальном первенстве, в которых он пока не отличался результативными действиями.
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