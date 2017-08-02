Пятницкий: Пашаличу нужно время на адаптацию, а этого времени может не хватить

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал переход хорватского футболиста Марио Пашалича из «Челси» в московский клуб на правах аренды, а также поделился мнением, какие ещё позиции надо усилить красно-белым.
«Считаю, что «Спартак» — очень амбициозная команда, и руководство амбициозное. Тем более давно не участвовали в Лиге чемпионов. Если красно-белые хотят далеко идти, то, наверное, можно было подумать о более серьёзном приобретении. Пашаличу потребуется немножко времени на адаптацию, а этого времени может не хватить. Никто не знает, какие соперники попадутся в группе.
Что касается трансферов, то считаю, что «Спартаку» нужен ещё один полузащитник с пасом, который стабилизировал бы игру полузащиты, подносчик снарядов. Плюс нужен опытный игрок в защиту. Опытный не по возрасту, а по-футбольному», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.