Паредес: скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о массовом приходе в петербургский клуб футболистов из Аргентины.
«Наша с Дриусси дружба началась, когда мы были ещё маленькими, она крепка, и футбол на неё никогда не влиял. Мы с Себастьяном жили в одном дворе, всего в пяти минутах друг от друга. Вместе играли, потом ходили в одну секцию по мини-футболу. Просто так получилось, что один из нас ушёл затем в «Ривер Плейт», а второй — в «Боку Хуниорс».
Мамману знаю достаточно давно, мы пересекались в аргентинской сборной: сильный центральный защитник, умеет быстро возвращать мяч. Он принесёт большую пользу «Зениту». Думаю, Эмануэль легко адаптируется. Тренер спрашивал у нас с Дриусси, что нам известно о Маммане. Мы побеседовали, ответили на его вопросы.
Слухи о переходе Ригони? Скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины. Если серьёзно, надеюсь, слухи про Эмильяно – правда. Он тоже очень хороший игрок», — сказал Паредес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Полное интервью с Леандро Паредесом читайте на «Чемпионате» в скором времени.