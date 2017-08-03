Лапорта: уход Неймара — попытка замаскировать финансовые проблемы «Барселоны»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал нынешнее руководство клуба в связи с предстоящим переходом нападающего Неймара в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Уход Неймара — это ещё одно из множества доказательств некомпетентности руководства. В клубе есть финансовые проблемы, и им просто необходим этот трансфер, чтобы никто ничего не заметил», — написал Лапорта в «Твиттере».
Ранее «Барселона» официально объявила, что звёздный бразилец проинформировал клуб о намерении уйти. Ожидается, что он подпишет контракт с «ПСЖ» уже на этой неделе.
«Барселона» объявила, что Неймар решил покинуть команду