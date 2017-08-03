Жо забил 11-й гол за «Коринтианс» в сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне игрок «Коринтианса» Жо вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров бразильской Серии А, забив 11-й гол в национальном первенстве. В 18-м туре чемпионата его команда победила в гостях «Атлетико Минейро» со счётом 2:0, форвард стал автором первого гола в этом противостоянии, отличившись на 31-й минуте.
На счету ближайшего преследователя Жо в гонке бомбардиров Лукки из «Понте-Преты» десять голов.
«Коринтианс» (44 очка) продолжает лидировать в чемпионате Бразилии, опережая на 11 очков «Гремио», у которого одна игра в запасе.
Взятие ворот в исполнении Жо можно посмотреть в «Твиттере».
Гол Жо помог «Коринтиансу» сыграть вничью с «Фламенго»