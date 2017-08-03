Салихамиджич: у «Наполи» более креативные и опытные игроки международного уровня

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал поражение от «Наполи» (0:2) в матче за третье место на товарищеском турнире «Ауди Кап».
«Мы сыграли очень хорошо, особенно в первом тайме. До пропущенного гола мы действовали не так креативно, но у нас были хорошие моменты, и мы хорошо играли в пас. У „Наполи“ же более креативные и опытные игроки международного уровня, они использовали все шансы, которые у них были.
Мы не будем переоценивать значение этой игры. Знаем, что нам сейчас нужно делать. Будем прибавлять и лучше готовиться к последующим матчам», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».
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