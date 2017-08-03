Бышовец: игра с «Динамо» поможет Черчесову найти новых игроков для сборной РФ

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящую игру между сборной России и московским «Динамо». Контрольный матч состоится 3 сентября и пройдёт на «Арене Химки».
«Необходимость в таких матчах однозначно есть. В первую очередь это поможет расширить круг кандидатов в сборную России. Найти тех ребят, которые сейчас показывают качественную игру, но не получают шанса. Тем более и в «Динамо» есть очень качественные молодые игроки. Думаю, что Станиславу Черчесову эта игра поможет найти новых игроков, которых он до этого не видел. В этом и есть весь смысл. В любом случае такие эксперименты полезны. Я и сам бы с удовольствием посмотрел эту игру, мне это интересно», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.