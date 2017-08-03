«Барселона» официально объявила об уходе Неймара

Нападающий Неймар больше не связан контрактными обязательствами с «Барселоной», сообщает пресс-служба сине-гранатовых. На счёт клуба поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте футболиста. Таким образом, бразильцу больше ничего не мешает перейти в «ПСЖ». При этом каталонцы подчеркнули, что направят информацию о данной сделке в УЕФА.
Ранее французские СМИ сообщили, что Неймар уже прошёл медицинское обследование для «ПСЖ», несмотря на отсутствие разрешения со стороны руководства «Барселоны». Позже стало известно, что Ла Лига отклонила платёж парижан за Неймара в размере € 222 млн, но следом официальное заявление сделала профессиональная футбольная лига Франции, выразившая недоумение по поводу отказа испанских коллег принять платёж и пообещавшая оказать юридическую помощь.