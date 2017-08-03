Новую систему послематчевых пенальти будут использовать в Суперкубке Англии

С сезона-2017/18 в матчах за Суперкубок Англии будут использовать новую систему послематчевых пенальти, сообщает Daily Mail. Ранее сообщалось, что система будет внедрена в матчи Кубка Англии и Кубка лиги страны, а также в играх плей-офф.
Впервые система, которая получила название ABBA, может быть использована в Англии уже в матче за Суперкубок страны между «Арсеналом» и «Челси», который состоится 6 августа. Если команды сыграют вничью по истечении 90 минут, они будут выявлять победителя в серии послематчевых пенальти по новым правилам.
Если до этого команды пробивали послематчевые пенальти по очереди — сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А и опять команда В, — то по новой системе очерёдности пробития 11-метровых это будет напоминать тай-брейк в теннисе. То есть после первого удара сначала команда А, затем команда В нанесут два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А, и так далее. При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.
Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления. По данным исследований, в 60% случаев в послематчевой серии пенальти победу одерживала та команда, которая била пенальти первой.