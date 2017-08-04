Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы словенский «Домжале» принимал на своём поле немецкий «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Стожице» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Ловро Бизяк и бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич, который реализовал пенальти. В первом матче «Фрайбург» на своём поле победил со счётом 1:0. Таким образом, «Домжале» по сумме встреч вышел в следующий раунд турнира, а немецкая команда из Лиги Европы вылетела.