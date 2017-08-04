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Гол экс-хавбека «Локомотива» Ибричича помог «Домжале» выбить «Фрайбург» из ЛЕ

4 августа 2017, пятница. 00:03 Футбол

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы словенский «Домжале» принимал на своём поле немецкий «Фрайбург». Встреча проходила на стадионе «Стожице» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Ловро Бизяк и бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич, который реализовал пенальти. В первом матче «Фрайбург» на своём поле победил со счётом 1:0. Таким образом, «Домжале» по сумме встреч вышел в следующий раунд турнира, а немецкая команда из Лиги Европы вылетела.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
03 августа 2017, четверг. 22:05 МСК
Домжале
Домжале, Словения
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 – Ибричич – 50 (пен), 2:0 – Бизяк – 59
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Домжале ФК Локомотив Сенияд Ибричич
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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