Доннарумма: благодарен болельщикам «Милана» за тёплый приём, я этого не ожидал

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поблагодарил болельщиков россонери за тёплый приём во время ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Университатей» (Крайова). Встреча завершилась со счётом (2:0).
«Я благодарю болельщиков за тёплый приём, который они оказали. Я этого не ожидал, но доволен тем, как они поддерживали меня. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя за эту майку. Горжусь, что являюсь игроком «Милана».
Мы сыграли на ноль и вышли в следующий раунд. Я благодарен своим товарищам по команде. У нас много новых футболистов, так что теперь важно сыграться. Что касается победы, посвящаю её семье», — сказал Доннарумма в эфире Milan TV.
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