Фанаты «ПСЖ» выстроились в большую очередь, чтобы купить футболку Неймара

В продажу поступили футболки «ПСЖ» с фамилией Неймара на спине и уже доступны на домашней арене парижан «Парк де Пренс». Задолго до открытия магазина с клубной атрибутикой у входа выстроилась огромная очередь из болельщиков, желающих приобрести футболку Неймара.
Напомним, что трансфер бразильца стал самым дорогим в истории футбола. «ПСЖ» заплатил «Барселоне» € 222 млн. Официально футбольной общественности Неймар будет представлен 5 августа перед матчем 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен».
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Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара