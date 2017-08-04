Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара

Болельщики «Барселоны» остались разочарованы решением Неймара покинуть команду и перейти в «ПСЖ». Накануне парижане официально объявили о трансфере бразильца.
Между тем в Сети появляется всё больше видео, в которых болельщики «Барселоны» сжигают футболки Неймара. Большинство из них считают 25-летнего нападающего предателем, пишет Marca.
Напомним, что в «ПСЖ» Неймар взял 10-й номер. Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Парижане отдали за него € 222 млн.
Видео, в котором сжигают футболку Неймара, можно посмотреть в «Твиттере».
Неймар выступил с видеообращением по поводу перехода из «Барселоны» в «ПСЖ»