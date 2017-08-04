Неймар: я ушёл в «ПСЖ» не из-за денег, обидно, что люди так думают

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который перешёл во французской клуб из «Барселоны» за € 222 млн, в ходе пресс-конференции рассказал, почему решил сменить команду, отметив, что ушёл не из-за денег.
«Я очень рад и благодарен за этот новый вызов. Париж – замечательный город. Мне сложно описать то, что я чувствую сейчас. Я нуждался в новом вызове и моё сердце привело меня сюда. Это никак не связано с тем, что я якобы не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Я хорошо чувствовал себя.
Сердце подсказало, и я подписал контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которое я когда-либо принимал. Я выступал за большой клуб, коим является «Барселона». Там осталось много друзей, но это футбол. Хочу сказать им всем спасибо. Просто я чувствовал, что настало время уйти.
В «ПСЖ» уже чувствую себя как дома. Здесь есть друзья, которые рады моему переходу. Но это никак не повлияло на моё решение.
Я голоден до футбола. Если я могу сыграть завтра, почему нет? Я готов. Думаю, что я написал свою главу в «Барселоне», выиграл несколько трофеев. Увы, всех счастливыми сделать невозможно. Что я хочу сказать фанатам «Барселоны»? Спасибо вам за вашу поддержку.
Деньги никогда не двигали мной. Это не то, что является основной мотивацией для меня. Мне обидно, когда люди думают, что я ушёл из-за денег», — сказал Неймар.