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Тренер «Торпедо» В: отказываемся от обедов, чтобы деньги пошли «молодёжке»

4 августа 2017, пятница. 17:48 Футбол

Главный тренер владимирского «Торпедо» Александр Акимов прокомментировал акцию болельщиков клуба, решивших бойкотировать домашние игры коллектива из-за повышения цен на билеты.

Фанаты «Торпедо» недовольны тем, что стоимость билета на игру «Торпедо» подорожала на 50 рублей, а также тем, что болельщики не могут попасть в фанатский сектор с центрального входа на стадион. В знак протеста фанаты бойкотировали домашний матч «Торпедо» с «Локомотив-Казанка» (3:2) в 3-м туре ПФЛ.

«Я открыт к диалогу, готов всем показать нашу бухгалтерию, куда уходят деньги. Они же эти 36 миллионов рублей (бюджет команды. — Прим. «Чемпионата») не ко мне в карман идут. У нас есть дубль – «молодёжка» «Торпедо», которой тоже нужно ездить на выезды. Ей необходимо помогать. Вот мы и помогаем из своих денег.

Я могу вам даже секрет раскрыть, которым может заинтересоваться прокуратура. В день матча всем игрокам положены обеды. Мы от них отказываемся, чтобы эти деньги пошли на помощь молодёжной команде, а в отчётах все расписываемся, что поели. Бред, скажете вы, но мы так делаем.

Клуб зарабатывает исключительно на трёх составляющих – телевидение, спонсоры и билеты на игры. Телевидение от нас уже давно отказалось. Все смотрят наши игры в интернете, так теперь по регламенту ПФЛ положено. Спонсоры нам помогают, но не так, как хотелось бы. Вот мы и решили попробовать немного заработать на продаже билетов. Я сам когда был игроком и получал жёлтую карточку и пропускал игру, приходил в кассу и покупал билет и программку, чтобы хоть как-то помочь своей команде.

Существовала система абонементов, как её сами называют фанаты, «книжка». Она состоит из 14 билетов. Один билет по ней выходит 90 рублей. Если их не устраивает цена в 150 рублей, то могли бы объединиться по 14 человек (столько домашних игр в сезоне – примечание автора) и пройти на игру в таком количестве. В этой «книжке» нет дат, по отрывным билетам можно попасть на любую игру.

У нас получается как – идут на футбол жёны, родители, друзья, друзья друзей, и всех надо провести бесплатно. Нет, ребята, так дело не пойдёт. Мы не себе эти деньги берём, а команде.

Вы поймите, у нас нет ничего. Мы имеем только четыре кабинета и раздевалку на стадионе, и то они находятся в безвозмездной аренде, кажется, так прописано в бумагах. Мы, чтобы сохранить поляну, тренируемся на Лыбеди, которому также платим за аренду. Мы можем выйти на тренировку, а на поляне «Торпедо» чуть ли не в лапту кто-то играет. Проводятся какие-то турниры 8x8 и многое другое. Какую там реконструкцию задумали в руководстве стадиона, мы не знаем. Нас в эти дела не посвящают. У стадиона есть директор. Он должен следить за его состоянием. Что он задумал, мы не в курсе», – цитирует Акимова «ТВ Миг».

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Источник: "ТВ Миг" Сообщить об ошибке
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Торпедо Владимир Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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