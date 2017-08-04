Кучук: скоро увидим Бухарова на поле

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился ожиданиями от матча с «Анжи» в 4-м туре РФПЛ, ответил на вопрос о том, когда вернётся в обойму травмированный форвард Александр Бухаров, а также прокомментировал отсутствие в стартовом составе донской команды полузащитника Александра Зуева.
«Никаких необычностей в том, что приехали сюда в день матча, нет. Час потратили на дорогу. Мы не потеряли одну тренировку, которую могли потерять здесь. Бухаров? Скоро увидим его на поле. Что касается отсутствия Зуева в основе, то у „Анжи“ ведь тоже есть изменения в составе. Этими изменениями каждый тренер стремится что-то поменять», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч «Анжи» — «Ростов» начнётся в 20:00 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.