Гвардиола: «Манчестер Сити» приобрёл молодых игроков, но нам нужно что-то ещё

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэм Юнайтед» (3:0) в последнем предсезонном матче отметил, что его команда всё ещё нуждается в усилении.
«При всём уважении к игрокам, в прошлом сезоне мы были одной из самых возрастных команд в Премьер-лиге. Данило, Бернарду, Менди, Эдерсон — мы приобрели молодых футболистов, но, думаю, нам нужно что-то ещё. Трансферное окно закрывается 31 августа, посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Сити».
«Манчестер Сити» и «Монако» установили новые трансферные рекорды в футболе