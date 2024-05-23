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Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в следующем сезоне команда может бороться за медали

Игрок «Рубина» Рахмоналиев: в следующем сезоне команда может бороться за медали
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Футболист «Рубина» Умари Рахмоналиев пообещал, что в следующем сезоне казанцы будут бороться за призовые места в Российской Премьер-Лиге.

«Я оценю нынешний сезон «Рубина» как нормальный. Мы ставили цель, которую достигли. В следующем сезоне команда, конечно, может бороться за медали», — сказал Рахмоналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем матче внутреннего первенства казанцы сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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