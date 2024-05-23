«Торпедо» расторгло контракты с защитниками Ковалёвым и Масаловым

Московское «Торпедо» рассталось с защитниками Константином Ковалёвым и Александром Масаловым, сообщает официальный сайт автозаводцев.

С футболистами расторгнуты действовавшие соглашения. 24-летний Ковалёв пополнил состав «Торпедо» в феврале этого года и за это время провёл только один матч в составе московской команды. 27-летний Масалов, с которым «Торпедо» подписало контракт в тот же месяц, за вторую часть сезона Мелбет Первой лиги ни разу не выходил на поле в футболке автозаводцев.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 33 матча. Заключительный матч нынешнего сезона команда Олега Кононова проведёт на выезде с «Ленинградцем» 25 мая. Свисток арбитра о начале встречи раздастся в 13:00 по московскому времени.